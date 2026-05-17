Taraftarları taşıyan yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Malatya-Kayseri kara yolu Güneş köyü yakınlarında saat 03.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ankara'da oynanan Çorluspor 1947- Malatya Yeşilyurtspor maçının ardından Malatya'ya dönmek için yola çıkan taraftarları taşıyan, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 44 BR 029 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 25 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas'ın Gürün ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gürün'de ilk müdahaleleri yapılan ve durumları ağır olan 3 yaralı ise, Sivas kent merkezine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.