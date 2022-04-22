Behzat Uygur isyan etti: 'Senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım?'
Ünlü oyuncu Behzat Uygur, kendisinden sürekli kız arkadaşları için video çekmesini isteyen takipçisinin mesajlarını ifşa etti. Mesajları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Ülen 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım" diyerek tepki gösterdi.
Bir döneme damga vuran ‘Şahane Pazar’ programının sunucularından, ünlü oyuncu Behzat Uygur, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Uygur'un bir takipçisi oyuncuya sürekli "Üstadım nasılsın? Sizden bir ricam var. Video çekip yollar mısınız?" diye mesajlar göndermeye başladı. İlk mesaja cevap vermeyen Uygur, aynı kişinin bu sefer farklı bir kız arkadaşı için video istediğini görünce engelledi.
MESAJLARI PAYLAŞTI
Instagram hesabından gelen mesajları ifşa eden başarılı oyuncu, "Ülen 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım?" diyerek tepki gösterdi.
Uygur'un paylaşımı şu şekilde:
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