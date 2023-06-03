Son dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... AFAD, Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 13.34'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5.36 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Aladağ (Adana)
Tarih:2023-06-03
Saat:13:34:21 TSİ
Enlem:37.614 N
Boylam:35.398 E
Derinlik:5.36 km
Detay:https://t.co/AajDxggGmL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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