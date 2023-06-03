Son dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD, Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2023 - 13:42
Son dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 13.34'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5.36 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.


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