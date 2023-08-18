Sivas'ta 'arazi anlaşmazlığı' dehşeti: Eniştesi ve yeğenini katletti

Yayınlanma: 18.08.2023 - 15:34

Güncelleme: 18.08.2023 - 15:35

Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde, saat 10.00 sıralarında; tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden kavgalı olduğu dayısı Ali K. ile karşılaştı.

Ali K. yanındaki av tüfeği ile traktörle giden yeğeni Hüseyin Ercan'a ateş açtı. Kontrolden çıkan traktör şarampole düştü. Ali K., daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın yanına giderek ona da tüfekle ateş açtı.

KURTARILAMADI

Köyün eski muhtarı Mehmet Ali Poyraz'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba ile oğlunun cenazeleri otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Jandarma olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ali K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.