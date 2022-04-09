Sivas'ta 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü

09 Nisan 2022 Cumartesi, 12:48

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ünal Hasdemir (44), Çamlıbel Mahallesi Haksızlar Ağılı mevkisinde, aralarında arazi anlaşmazlığından husumet bulunan H.H. (57) ve İ.H. (38) ile karşılaştı.

KURTARILAMADI

Başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasdemir, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.H. ve İ.H, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.