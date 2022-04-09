Sivas'ta 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü
Çamlıbel Mahallesi Haksızlar Ağılı mevkisinde, H.H. (57) ve İ.H. isimli iki şahıs, aralarında arazi anlaşmazlığından husumet bulunan Ünal Hasdemir (44) ile tartıştı. Hasdemir, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı, hayatını kaybetti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ünal Hasdemir (44), Çamlıbel Mahallesi Haksızlar Ağılı mevkisinde, aralarında arazi anlaşmazlığından husumet bulunan H.H. (57) ve İ.H. (38) ile karşılaştı.
KURTARILAMADI
Başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasdemir, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
H.H. ve İ.H, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Video Haberler
- Fenerbahçe'deki seçimde korkutan anlar
- Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var
- Virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
- Yaycı: 'Bunun hesabı sorulmalı'
- Geri adım attı: 'Biz başkaları değiliz'
- 'Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım'
- Fuat Oktay'ın hedefinde 6'lı masa var
- Hatay’da hastane yangını: Soruşturma başlatıldı
- Karar açıklandı: Kemik yaşı 14!
- Evinin önüne park ettiği traktörü yandı
En Çok Okunan Haberler
- Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var
- Prof. Dr. Bülbül: Hükümetin bir enflasyon politikası yok
- Ordu Çevre Derneği'nden açıklama
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Çalışmalar devam ediyor
- İBB'den ‘öğrenci akbili’ açıklaması
- Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var
- AKP'li Göksu: Teklif sunacağız, zammı İBB sübvanse etsin
- Fenerbahçe'deki seçimde korkutan anlar
- 'AKP ‘Beşli çeteyi’ ihya etmekten öğrencileri unuttu'