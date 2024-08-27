Sivas'ta cadde ortasındaki gizemli 'Tekmezar' sırrını koruyor

Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:00

Sivas kent merkezindeki Çayyurt Mahallesi'nde, cadde ortasında bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen "Tekmezar", hem isminin belirsizliği hem de ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Tekmezar Caddesi’ne adını veren bu mezar, yıllardır sırrını koruyor.

Rivayete göre, geçmişte mahallede bulunan Mevlana Mesnevi Dergâhı’nda hizmet eden, kimsesiz bir kişi hayatını kaybetmiş. O dönemdeki olumsuz hava şartları nedeniyle cenaze, Yukarı Tekke Mezarlığı’na götürülemeyip bugünkü konumuna defnedilmiş. Yıllar geçmesine rağmen mezar yerinde bırakılarak, caddenin ortasında kalmış.

Mahalle muhtarı Necip Köse, mezarın hem mahalle sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirterek, “İlk kez görenler şaşırıyor. Sokağımızın ismi de buradaki tek mezardan geliyor. Mezarın başına dua etmeye gelenler oldukça fazla” dedi. Köse, mezarın, 50-60’lı yıllar arasında Mevlana Mesnevi Dergâhı’nda hizmet eden kimsesiz bir kişiye ait olduğunu ifade ederek, “Bu alanın temizliği ve düzenine çok dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.