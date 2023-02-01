Sivas'ta cenaze yolunda feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Otomobildekilerin Giresun'daki bir cenazeye katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:29
Sivas'ta cenaze yolunda feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
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Korkunç kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezi yakınlarındaki Yemişli mevkisinde meydana geldi.

Salih Konukcu yönetimindeki 34 ES 1821 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün dikkatsizliği nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Konukcu ile Muharrem Önsöz (66) ve Bilal Konukcu (68) hayatını kaybetti, Döndü Önsöz (58) ise yaralandı. Otomobilde sıkışan Döndü Önsöz, itfaiye ekiplerince çıkartılarak, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin İstanbul'dan Giresun'daki bir cenazeye katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.


Cenaze sivas kaza

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