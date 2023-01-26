Sivas'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 11:34

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 11:34

Feci kaza, saat 09.00 sıralarında, Sivas-Erzincan yolu Organize Sanayi Bölgesi 1'inci kısım yakınlarında meydana geldi.

Kent merkezinden, sanayi bölgesindeki tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan Hamit Özkan'ın (59) kullandığı 58 NV 875 plakalı midibüs, kavşakta Bekir Emek (32) yönetimindeki 58 LA 075 plakalı otomobil ile çarpıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada midibüste bulunan işçiler Fadime Yuvacı (26), Melike Çiftçi (25), Aliye Yuvacı (45) ve Neslihan Aktaş (33) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan işçi servisinde bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 20 işçinin de kontrol amaçlı hastaneye başvurduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.