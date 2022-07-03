Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA
03 Temmuz 2022 Pazar, 11:20
Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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İmranlı'dan Zara ilçesine doğru seyreden Göksal Y. (56) idaresindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Beğendik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Elmas Y. (49), Mehmet T. (35) ve Betül T. (31) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.


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