Meteoroloji'den yurdun batı kesimleri için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:56

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yurdun batı kesimlerinde yarın görülecek gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un batı, Konya'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.