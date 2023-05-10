Meteoroloji'den yurdun batı kesimleri için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Yurdun batı kesimlerde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:56
Meteoroloji'den yurdun batı kesimleri için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yurdun batı kesimlerinde yarın görülecek gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un batı, Konya'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.


meteoroloji genel müdürlüğü meteoroloji sağanak

İlgili Haberler

Meteoroloji'den Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji'den Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için 'sağanak' uyarısı
Mersin'de sağanak ve dolu yağışı: Su baskınları oluştu!

Mersin'de sağanak ve dolu yağışı: Su baskınları oluştu!
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

En Çok Okunan Haberler