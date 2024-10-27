Sivas'ta faciadan dönüldü! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Yayınlanma: 27.10.2024 - 17:36

Güncelleme: 27.10.2024 - 17:36

Feci kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Direkli-Bedirli Kavşağı'nda meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

A.U. yönetimindeki 58 ACN 983 plakalı otomobil ile D.B. idaresindeki 34 RCT 98 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.U, Y.E.K, A.K, F.Ç, H.Ç. ve D.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.