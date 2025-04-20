Sivas'ta faciadan dönüldü! Otomobil şarampole devrildi: 3'ü çocuk, 5 yaralı
Sivas'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 10.00 sıralarında merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi. Ş.A.’nın (27) kontrolünü yitirdiği 06 DR 0058 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, Ş.A. ile yanındaki O.A. (30), Z.A. (7), R.A. (5) ve A.M.A (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarmaya sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan O.A. ile A.M.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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