Sivas’ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 10.07.2023 - 14:30

Güncelleme: 10.07.2023 - 14:40

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Cemel Kavşağında bir kaza meydana geldi. İki araç bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı.

Kaza da ölü ve yaralılarının olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.