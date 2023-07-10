Sivas’ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sivas’ın Şarkışla ilçesinden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza da ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 14:30
Sivas’ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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Sivas'ın Şarkışla ilçesi Cemel Kavşağında bir kaza meydana geldi. İki araç bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı.

Kaza da ölü ve yaralılarının olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


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