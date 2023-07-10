Sivas’ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Sivas’ın Şarkışla ilçesinden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza da ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Cemel Kavşağında bir kaza meydana geldi. İki araç bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı.
Kaza da ölü ve yaralılarının olduğu öğrenildi.
Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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