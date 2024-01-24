Sivas'ta feci kaza... 10 araç birbirine girdi!
Sivas’ta iki aracın karıştığı kazaya arkadan gelen 8 araçta dahil oldu. Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sivas-Ankara karayolu Sivasspor tesisleri yakınlarında zincirleme kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametinden şehir merkezi istikametine giden A.T.Ö. idaresindeki 58 ADL 171 plakalı otomobil ile 58 AER 700 plakalı otomobil çarptı.
1 KİŞİ YARALANDI!
Çarpışma sonucunda arkadan gelen 8 araç da duramayarak kazaya dahil oldu. Kaza sonucunda 1 kişi yaralanırken, 10 araçta maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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