Zonguldak'ta feci kaza... Ölü ve yaralılar var!
Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Belen Sanayi Sitesi'nden çıkan Hüseyin A. (73) idaresindeki 67 LK 019 plakalı otomobil, ana yolda ilerleyen Serhan H.'nin kullandığı 06 GA 9845 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Aynur A., Ceyda K. ve Talha T. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin A., kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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