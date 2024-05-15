Sivas'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Sivas'ta refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi, Erhan Üstündağ Caddesi'nde meydana geldi.
D.A. yönetimindeki 58 AEU 607 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A., K.A., Y.Ç. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- Sınava gölge düştü
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı polislere yakalandı!
- Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer
- ATV muhabirinin sorusuna sert yanıt
- Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!