Sivas'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Sivas'ta refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:11
Sivas'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Abone Ol google-news

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi, Erhan Üstündağ Caddesi'nde meydana geldi.

D.A. yönetimindeki 58 AEU 607 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A., K.A., Y.Ç. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


sivas haberleri kaza haberleri otomobil haberleri

İlgili Haberler

Taksici faciadan döndü! Araçtan indiği sırada otomobil çarptı

Taksici faciadan döndü! Araçtan indiği sırada otomobil çarptı
Otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Virajı alamayan otomobil ormanlık alana uçtu: 3 yaralı

Virajı alamayan otomobil ormanlık alana uçtu: 3 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bülent Ersoy’un vasiyetinde ‘Süleyman Soylu’ ayrıntısı

Bülent Ersoy’un vasiyetinde ‘Süleyman Soylu’ ayrıntısı
Çernobil’den kalan tehlikeli misafir: ‘Fil Ayak’ adı verilen ölümcül madde ortaya çıktı!

Çernobil’den kalan tehlikeli misafir: ‘Fil Ayak’ adı verilen ölümcül madde ortaya çıktı!
Devlet Bahçeli'den Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: 'Sabrımızı taşırmasınlar!'

Devlet Bahçeli'den Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: 'Sabrımızı taşırmasınlar!'
Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı

Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Hem beceriksiz hem de kötüsün'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Hem beceriksiz hem de kötüsün'
Son 53 yılın en sıcak ayı belli oldu!

Son 53 yılın en sıcak ayı belli oldu!
'Değişim' beklenen AKP’de yerel seçim yenilgisinin faturası kesildi: Sorumlu yandaş medya

'Değişim' beklenen AKP’de yerel seçim yenilgisinin faturası kesildi: Sorumlu yandaş medya
Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe seçimine dair çarpıcı yorumlar: ‘Tam bıçak sırtı’

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe seçimine dair çarpıcı yorumlar: ‘Tam bıçak sırtı’