Sivas'ta heyelan: 1 ev hasar gördü, 5 ev tahliye edildi
Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 ev hasar aldı, 5 ev yıkılma riski nedeniyle tahliye edildi.
Boğazköy köyünde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu, heyelan meydana geldi. Kullanılmayan 1 evde hasar oluşurken, bölgeye AFAD'a bağlı 6 kişilik arama-kurtarma ve 3 mühendisin bulunduğu 9 kişilik ekip gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yıkılma riski bulunan 5 evde yaşayanları tahliye etti. Heyelandan etkilenen bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor.
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