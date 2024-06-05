Sivas Belediyesi'ne ait tanker yurttaşa çarpıp kaçtı iddiası

Yayınlanma: 05.06.2024 - 12:54

Güncelleme: 05.06.2024 - 12:55

Sivas'ta 75 yaşındaki Kazım Erşan'a, kent merkezine gitmek için otobüs durağına ilerlediği esnada görgü tanıklarının ifadesine göre; Sivas Belediyesine ait su tankeri kendisine çarparak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erşan hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Erşan'ın iki kaburgasının çatladığı belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralar oluşan Erşan belediyeye sitem ederek sorumlulardan şikayetçi oldu. Kazadan 3 saat sonra polis merkezine giden sürücünün olayla ilgisinin olmadığı belirterek kendini savunduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Erşan'ın geçtiğimiz yıllarda da başka bir belediyeye ait cenaze aracının kız kardeşine çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kulağından engeli olduğu için daima temkinli davrandığını belirten kazazede Kazım Erşan, “Yoldan geçtim refüje çıktım. Sağ tarafımı kontrol ettim otobüs geliyordu başka da bir araba yoktu. Daha sonra karşıya geçtim orada arabalar park etmişti. Arabaların yanından otobüs durağına doğru gidiyordum. Daha sonra teker üzerimden geçmesin diye kendimi iki tekerin ortasına attığımı hatırlıyorum” şeklinde konuştu.