Sivas'ta hortum paniği!

Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:46

Güncelleme: 03.05.2024 - 15:46

Gemerek ve Kayseri il sınırındaki Çat Ormanları’nda dün sağanak ile birlikte hortum oluştu.

Mesire alanın da bulunduğu bölgede hortum nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

Hortumun bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındığı ortaya çıktı.