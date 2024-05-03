Sivas'ta hortum paniği!

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Çat Ormanları’nda dün ağaçların devrildiği hortumun cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:46
Sivas'ta hortum paniği!
Abone Ol google-news

Gemerek ve Kayseri il sınırındaki Çat Ormanları’nda dün sağanak ile birlikte hortum oluştu.

Mesire alanın da bulunduğu bölgede hortum nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

Hortumun bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındığı ortaya çıktı.

 


sivas haberleri hortum haberleri Orman haberleri

İlgili Haberler

Korku dolu anlar: İtfaiyeci kendini hortumla aşağı bıraktı

Korku dolu anlar: İtfaiyeci kendini hortumla aşağı bıraktı
Eski bakanlara peş peşe tutuklamalar: 'Yüz milyonlarca dolar hortumlandı'

Eski bakanlara peş peşe tutuklamalar: 'Yüz milyonlarca dolar hortumlandı'
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında hortum paniği!

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında hortum paniği!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valisi Davut Gül'den 'gözdağı': Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz'

İstanbul Valisi Davut Gül'den 'gözdağı': Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz'
TikTok’ta viral olan dövme değişimi: Lydia Royce’un şaşırtıcı hikayesi!

TikTok’ta viral olan dövme değişimi: Lydia Royce’un şaşırtıcı hikayesi!
Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!

Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!
İstanbul’da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul’da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sabaha karşı 1 Mayıs baskınları: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da sabaha karşı 1 Mayıs baskınları: Çok sayıda gözaltı var!
Renkli ve coşkulu: Edirne’de Kakava Şenliği heyecanı başlıyor!

Renkli ve coşkulu: Edirne’de Kakava Şenliği heyecanı başlıyor!
Maçoğlu’ndan ‘borç’ açıklaması!

Maçoğlu’ndan ‘borç’ açıklaması!
Keçiören Belediyesi’nden yabancı dil tabelalara tam yasak!

Keçiören Belediyesi’nden yabancı dil tabelalara tam yasak!