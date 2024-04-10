Eski bakanlara peş peşe tutuklamalar: 'Yüz milyonlarca dolar hortumlandı'

Venezuela eski Petrol Bakanı Tarık El Aissami, ülkenin devlet petrol şirketinden (PDVSA) yüz milyonlarca dolar hortumlayan "uluslararası bir planda" yer aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 10.04.2024 - 13:39
Eski bakanlara peş peşe tutuklamalar: 'Yüz milyonlarca dolar hortumlandı'
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Bir dönem Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan eski Petrol Bakanı Tarık El Aissami, ülkenin devlet petrol şirketinden (PDVSA) yüz milyonlarca dolar hortumlayan "uluslararası bir plana" katıldığı iddiasıyla tutuklandı.

El Aissami'ye yönelik suçlamalar, şu ana kadar Venezuela'nın en önemli siyasi ve iş dünyası figürleri de dahil olmak üzere 50'den fazla kişiye suçlama yöneltilmesine neden olan daha geniş bir hükümet tasfiyesinin bir parçası olduğu kaydedildi.

ESKİ MALİYE BAKANI DA TUTUKLANDI

Başsavcı Tarek Saab, eski maliye bakanı Simon Zerpa ve işadamı Samark Lopez'in de iddia edilen komplodaki rolleri nedeniyle tutuklandığını söyledi.

Saab, El Aissami ve suç ortaklarının ödemeleri ülkenin merkez bankası aracılığıyla göndermeden petrol sevkiyatlarını yasadışı bir şekilde yönettiklerini ve bu sayede "ekonomik komplodan" kar elde ettiklerini savundu.

Saab bu komployu "Venezuela ekonomisini yok etmeye" yönelik bir komplo olarak tanımladı.

Venezuela İletişim Bakanlığı tarafından Salı günü yayınlanan görüntülerde, Mart 2023'ten bu yana kamuoyu önünde görülmeyen El Aissami'nin kelepçeli olarak kar maskeli polis memurları tarafından bir hücreye götürüldüğü görülüyor.

ABD BAŞINA 10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYDU

El Aissami, Venezuela devlet petrol şirketindeki yolsuzluk soruşturmalarının hız kazanması üzerine Mart 2023'te petrol bakanlığından istifa etmişti. 

ABD, El Aissami'nin başına "uyuşturucu kaçakçılığı"ndan 10 milyon dolar ödül koydu.


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