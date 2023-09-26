Sivas'ta 'mutfak tüpü' faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ın Divriği ilçesinde tüp patlamasından çıktığı tahmin edilen yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Divriği ilçesi Yuva köyünde gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ilçe itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında Ahmet Gözübüyük ile Çiçek Gözübüyük hayatını kaybetti.
Yangının evde bulunan mutfak tüpünün patlaması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Jandarma ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaları sürüyor.
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