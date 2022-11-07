Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 27 yaralı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 08:59

Geri gönderme merkezine götürülen 38 düzensiz göçmeni taşıdığı belirtilen, henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 VDF 80 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde saat 07.30 sıralarında yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

3 KİŞİ KURTARILAMADI: YARALI SAYISI ARTABİLİR

İlk belirlemelere göre 3 kişi ölürken 27 kişi yaralandı. Otobüsün altında kalanlar olduğu düşünülüyor. Yaralı sayasının artmasından endişe ediliyor.

Aynı zamanda araçta bulunan beş jandarma personelinden birinin de yaralı olduğu belirtildi.