Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 27 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde göçmenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 08:59
Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 27 yaralı
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Geri gönderme merkezine götürülen 38 düzensiz göçmeni taşıdığı belirtilen, henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 VDF 80 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde saat 07.30 sıralarında yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

3 KİŞİ KURTARILAMADI: YARALI SAYISI ARTABİLİR

İlk belirlemelere göre 3 kişi ölürken 27 kişi yaralandı. Otobüsün altında kalanlar olduğu düşünülüyor. Yaralı sayasının artmasından endişe ediliyor. 

Aynı zamanda araçta bulunan beş jandarma personelinden birinin de yaralı olduğu belirtildi.


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