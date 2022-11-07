Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 27 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde göçmenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Geri gönderme merkezine götürülen 38 düzensiz göçmeni taşıdığı belirtilen, henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 VDF 80 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde saat 07.30 sıralarında yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
3 KİŞİ KURTARILAMADI: YARALI SAYISI ARTABİLİR
İlk belirlemelere göre 3 kişi ölürken 27 kişi yaralandı. Otobüsün altında kalanlar olduğu düşünülüyor. Yaralı sayasının artmasından endişe ediliyor.
Aynı zamanda araçta bulunan beş jandarma personelinden birinin de yaralı olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Birçok tiplemeye hayat vermişti... Son hali gündem oldu
- Erdoğan'ı çileden çıkaracak soru
- Yargıda İmamoğlu telkini
- Durumu kritik...
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- Asgari ücret ne kadar olacak?
- 'Cumhur'un hamleleri sonuç vermiyor
- 'Tek tek açıklarım...'
- Kanserojen madde nedeniyle toplatıldılar