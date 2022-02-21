Sivas’ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
Sivas’ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. 58 FK 454 plakalı Şahin marka otomobil ile A.K. yönetimindeki 58 ABU 887 plakalı Renault marka işçi servisi alt geçitte kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü aracın içinde sıkıştı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik kilitlenirken, ekipler yaralı sürücüyü çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
11 İŞÇİ YARALANDI
Kazada servis minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Haberler
- NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı
- İstanbul Çekmeköy'de zincirleme trafik kazası
- Çocuklara kitap sevgisi kazandırmak için ne yapılmalı?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Hubble, üç galaksinin iç içe geçtiği anı yakaladı
- Perseverance kaya örnekleri toplamaya odaklanacak
- Yeni bir galaksinin kalıntıları tespit edildi
- Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerine kötü haber
- ‘Birey’liğin yazındaki ağırlığı
- ‘Beş Benzemez’in çağrısı...
- Hemingway’i anlamak için
- Karialılar!
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- Bu sorunlar inmeye neden olabilir