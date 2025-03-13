Sivas'ta otomobil tarlaya devrildi: Yaralılar var!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 14:12

Güncelleme: 13.03.2025 - 14:12

Sivas-Erzincan karayolu Emre köyü yakınlarında M.G. yönetimindeki otomobil, tarlaya devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki S.G., S.G. ve N.E. yaralandı. Araçta sıkışarak ağır yaralanan M.G., S.G. ve N.E, ekiplerce çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.