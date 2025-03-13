Sivas'ta otomobil tarlaya devrildi: Yaralılar var!
Hafik ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas-Erzincan karayolu Emre köyü yakınlarında M.G. yönetimindeki otomobil, tarlaya devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki S.G., S.G. ve N.E. yaralandı. Araçta sıkışarak ağır yaralanan M.G., S.G. ve N.E, ekiplerce çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.
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