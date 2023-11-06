Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
Sivas’ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Kangal-Malatya Karayolu Kangal ilçesi girişi yakınlarında meydana geldi. E.G. idaresindeki 58 TV 357 plakalı otomobil ile Ç.D. idaresindeki 34 RY 8935 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu çarpıştı.
Kazada Ali Gülseven hayatını kaybederken araç sürücüleri ile İ.G. ve S.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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