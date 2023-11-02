Arnavut yıldız şov yaptı: Sivasspor Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı!
Sivasspor, Türkiye Kupası 3. tur maçında kendi sahasında ağırladığı Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan ekip oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Sivasspor, sahasında TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Artvin Hopaspor'la karşı karşıya geldi.
REY MANAJ HAT-TRICK YAPTI
Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı Sivasspor, 4-0'lık skorla kazandı. Sivasspor'un 3 golünü Rey Manaj attı. Manaj; 6, 35 ve 42. dakikalarda fileleri havalandırdı. Servet Çetin'in ekibinde diğer gol 87. dakikada Muhammed Sinan Kaya'dan geldi.
Rey Manaj (sağda)
Sivasspor, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı. Artvin Hopaspor, kupaya veda etti.