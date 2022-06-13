Sivas'ta park halindeki halk otobüsü alev alev yandı
Sivas'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 10.30 sıralarında Tuzlugöl Mahallesi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Gazi Yıldırım'a ait, park halindeki 58 H 0053 plakalı özel halk otobüsü, aniden tutuştu. Kısa sürede alevler, otobüsü sardı.
İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürüldü, otobüs kullanılamaz hale geldi. Rüzgar nedeniyle kopan elektrik telinin yangına neden olmuş olabileceği bildirildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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