Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:01

Güncelleme: 05.12.2024 - 17:01

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste yaptıkları aramada kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 8 av tüfeği, havalı tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.