Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik bir adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, adreste yaptıkları aramada kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 8 av tüfeği, havalı tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: #sivas #silah kaçakçılığı #Operasyon
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