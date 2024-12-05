Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:01

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste yaptıkları aramada kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 8 av tüfeği, havalı tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.


Etiketler: #sivas #silah kaçakçılığı #Operasyon

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