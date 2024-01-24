Sivas’ta şüpheli ölüm: Korktuğu için ameliyat olmak istemiyordu...
Sivas’ta sabah saatlerinde bir kişi yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesinde yaşandı. Çınar apartmanında anne ve babasıyla birlikte yaşayan 42 yaşında ki Hüseyin Gökçen, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.
İhbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gökçen’in ölümü şüpheli bulundu. Gökçen’in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
KORKTUĞU İÇİN AMELİYAT OLMAK İSTEMİYORDU
Şahısım kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından sonuçlanacağı öğrenildi. Yakınları Gökçen’in pankreas hastası olduğu ve ameliyat olması gerektiği ancak korktuğu için ameliyat olmadığı söylendi.
Gökçen’in pankreasının patlaması sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.
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