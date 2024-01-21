Sivasspor'dan Sumudica'ya tepki: 'Bunu yapmak futbol adabına aykırıdır'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 17:20

Güncelleme: 21.01.2024 - 17:22

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Deniz Kızılırmak, Süper Lig'in 21. haftasında iç sahada Gaziantep FK ile berabere kaldıkları maçın ardından rakip takım hocasının yaptığı hareketlerin fair play'e uymadığını söyledi.

Maçın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kızılırmak, takımını tebrik ettiğini belirtti. Maçta 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Kızılırmak, "Hakkımız olan 3 puandı, 2-2'lik sonuç da iyi oldu. 3 puanı elimizden kaptırdık desek doğru olur" dedi.

'YERE YATIN, KALKMAYIN' DEMEMELİ'

Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın taraftarı tahrik ettiğini savunan Kızılırmak, şunları kaydetti:

"Rakip takımın hocasının futbol fair-play'ine uymadığını, bunun hoş olmadığını, seyirciyi tahrik ettiğini ve yaptığı hareketlerin bir antrenöre yakışmayacak hareketler olduğunu söylüyoruz. Onun yüzünden bizim 2 dakikamızda kesildi, maç 2 dakika daha uzayabilirdi. Bir antrenör oyuncusuna 'Yere yatın, kalkmayın.' dememeli. Bunlar hoş hareketler değil. Burada futbol var, futbol oynandı. Dostluk kazandı diyelim ama olmaması gereken şeyler oldu. Sivasspor'umuzu tebrik ediyorum.

Futbolda tabii ki bir takım uzatmalar, taktikler olur ama bu kadar da tabiri caizse çamura yatmaya gerek yok. Gerçek futbol oynansaydı belki daha farklı skorlar olurdu."

'SUMUDICA FUTBOLCUMA ÖYLE YAPAMAZ'

Karşılaşma ardından Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun açıklama yaparak Sumudica'ya sert tepki gösterdi.

Bülent Uygun, "Aslında söylenecek çok söz var ama o nasıl bir hata yaptığının farkındadır. Benim çok muhatabım değil. Gidip benim bir futbolcuma parmağınla vurarak konuşamazsın. Kendi oyuncuna da konuşamazsın vurarak. Başkasının futbolcusuna bunu yapmak futbol adabına aykırıdır. Onunla alakalı kendi camiası karar verecektir" sözlerini sarf etti.

GAZETECİLER, SUMUDICA'YI PROTESTO ETTİ

Karşılaşma sonrasında Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın Sivasspor taraftarına ve futbolcularına yönelik hakareti ve el hareketleri nedeni ile gazeteciler protestoda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısı için salona gelen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica konuşmasına başlamadan önce, maçtaki durumu anlatan basın mensupları, toplantıyı protesto ederek salondan ayrıldı. Bunun üzerine Sumudica da şaşkınlığını gizleyemedi.