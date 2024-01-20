Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:45

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.