Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi...Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:45
Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


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