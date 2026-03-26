'Siyah şapkalı hacker' yakalandı: Facebook'tan milyonlarca kişinin verileri çalınmış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada bilişim sistemleri dünyasında 'siyah şapkalı hacker' (black hat hacker) olarak bilinen G.C.G.'nin liderliğinde hareket eden örgütün çeşitli suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, yurt dışında bulunan bankalardaki 'uyuyan hesap' olarak tabir edilen banka hesaplarında bulunan paraları bilişim sistemlerini kullanarak kendi kontrolünde bulunan hesaplara aktardıkları, yurt dışında bulunan kişilere ait ele geçirilen banka ve kart bilgileri kullanılarak kart kopyalama işlemi yaptıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformlarının veri tabanlarına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel verileri ele geçirdiği, 10 bin 768 kişiye ait sosyal medya ve e-posta hesap bilgilerinin depolandığı tespit edildi. Çok sayıda internet sitesi ile bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına da erişim sağladıkları, elde edilen verilerle sorgu panelleri oluşturdukları ve bu bilgileri ücret karşılığı sattıkları ortaya çıktı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Örgütün bir sigorta şirketine ait veri tabanına girerek 5 bin 500 kaza poliçesini ele geçirdiği, yasa dışı yayın platformu kurmak amacıyla çevrim içi toplantılar yaptığı, çok sayıda kişiye ait kimlik fotoğraflarını depolayarak bunları mesajlaşma uygulamaları üzerinden sattığı tespit edildi.

Şüphelilerin suç faaliyetlerinde kullanmak üzere casus yazılımlar bulundurdukları ve bu yöntemlere ilişkin eğitim videoları hazırladıkları da belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen G.C.G.’nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Hacker olduğu tespit edilen ve şüphelilerden G.C.G isimli bilişim sistemleri dünyasında Siyah Şapkalı Hacker (Black hat hacker) olarak bilinen şahsın liderliğinde gerçekleşen örgüt faaliyeti çerçevesinde aşağıda tespit edilen eylemler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup,

Yurt dışında bulunan bankalardaki uyuyan hesap olarak tabir edilen banka hesaplarında bulunan paraları bilişim hırsızlığı suretiyle kendi kontrolünde bulunan hesaplara aktardıkları, yurt dışında bulunan şahıslara ait ele geçirilen banka ve kart bilgileri kullanılarak kart kopyalama işlemi yaptıkları, Facebook isimli sosyal medya uygulaması veri tabanına girmek suretiyle yaklaşık 19.800.000 kişiye ait kişisel verileri ele geçirerek depoladıkları, 10.768 kişiye ait İnstagram ve Facebook gibi sosyal medya hesapları ile e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini tespit ederek depoladıkları, yine birçok internet sitesine ait kullanıcı adı ve şifreleri tespit ederek verileri kopyaladıkları, bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına erişerek mağdurların kişisel verilene ulaştıkları ve bu bilgileri kullanarak panel olarak tabir edilen ve veri tabanı kendisine ait sorgu panelleri oluşturdukları, ayrıca ücret karşılığı kişisel verileri sattıkları, bir sigorta şirketinin veri tabanına girerek farklı kişilere ait 5.500 adet kaza poliçesini ele geçirerek depoladıkları, şahısların yasa dışı olarak televizyon ve şifreli yayınların bulunduğu bir platform kurulması hususunda zoom üzerinden video konferans olarak birlikte çalıştıkları, yerli ve yabancı birçok kişinin güvenlik kontrolü amaçlı elinde kimlikleri ile çekilmiş birçok fotoğrafı depoladıkları ve bu fotoğrafları telegram üzerinden sattıkları, şüpheli şahısların yukarıda bahsi geçen eylemleri gerçekleştirebilmek için birçok casus yazılım ve program bulundurdukları ve bu eylemleri gerçekleştirme usulleri hakkında uygulamalı eğitim videoları çektikleri tespit edilmiştir.

Şüpheli 7 şahsın kimlik bilgilerinin tespiti yapılmış, ikametlerde yapılan arama sonucunda ele geçirilen birçok dijital materyale el konulmuş olup, kendilerini hacker olarak tanımlayan ve aralarında G.C.G isimli (kendisini siyah şapkalı hacker olarak nitelendiren) şahısta dahil olmak üzere 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."