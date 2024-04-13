AKP'li başkanın çalışanı bıçaklandı: CHP'li adayın eşi gözaltında
Konya’nın Karapınar ilçesinde AKP İlçe Başkanı Yusuf Zengin’in yanında çalışan Mehmet Aldanmaz (35), darbedilip bıçaklandıktan sonra evininin önüne bırakıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak’ın eşi H.K. ile N.Ö.’yü şüpheli olarak gözaltına aldı.
Karapınar ilçesinde dün saat 22.30 sıralarında; AKP Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin’in tarım şirketinde çalışan Mehmet Aldanmaz, evinin önünden 2 kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.
Aldanmaz, bir süre sonra derbedilip bıçaklanmış halde evinin önüne bırakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aldanmaz’ın durumunun ağır olması üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
İLK İFADESİNİ VERDİ
Aldanmaz’ın polise verdiği ilk ifadesinde “Benim yanıma gelen şüpheliler AKP İlçe Başkanı Yusuf Zengin’in evini sordu. Ben adresi söylemeyince zorla otomobile bindirip kaçırdılar. Önce dövüp sonra bıçakladılar” dediği öğrenildi.
CHP'Lİ ADAYIN EŞİ GÖZALTINDA
Aldanmaz’ın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak’ın eşi özel bir okulun müdürü H.K. ile arkadaşı N.Ö.’yü gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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