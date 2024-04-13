AKP'li başkanın çalışanı bıçaklandı: CHP'li adayın eşi gözaltında

Konya’nın Karapınar ilçesinde AKP İlçe Başkanı Yusuf Zengin’in yanında çalışan Mehmet Aldanmaz (35), darbedilip bıçaklandıktan sonra evininin önüne bırakıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak’ın eşi H.K. ile N.Ö.’yü şüpheli olarak gözaltına aldı.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 07:28
AKP'li başkanın çalışanı bıçaklandı: CHP'li adayın eşi gözaltında
Abone Ol google-news

Karapınar ilçesinde dün saat 22.30 sıralarında; AKP Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin’in tarım şirketinde çalışan Mehmet Aldanmaz, evinin önünden 2 kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.

Aldanmaz, bir süre sonra derbedilip bıçaklanmış halde evinin önüne bırakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aldanmaz’ın durumunun ağır olması üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

İLK İFADESİNİ VERDİ

Aldanmaz’ın polise verdiği ilk ifadesinde “Benim yanıma gelen şüpheliler AKP İlçe Başkanı Yusuf Zengin’in evini sordu. Ben adresi söylemeyince zorla otomobile bindirip kaçırdılar. Önce dövüp sonra bıçakladılar” dediği öğrenildi.

CHP'Lİ ADAYIN EŞİ GÖZALTINDA

Aldanmaz’ın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak’ın eşi özel bir okulun müdürü H.K. ile arkadaşı N.Ö.’yü gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


AKP haberleri konya haberleri

İlgili Haberler

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan yeni açıklama: ‘Bu davanın kazananı benim’

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan yeni açıklama: ‘Bu davanın kazananı benim’
AKP'li Mehmet Metiner'den 'yandaş medya' isyanı: Çağrı yaptı

AKP'li Mehmet Metiner'den 'yandaş medya' isyanı: Çağrı yaptı
Bir milli irade gaspı daha... CHP kazandı, mazbata AKP'li adaya verildi: Halk sokağa indi!

Bir milli irade gaspı daha... CHP kazandı, mazbata AKP'li adaya verildi: Halk sokağa indi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı

Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı
Bayram tatilinde 112’ye 10 bin 456 kaza ihbarı geldi

Bayram tatilinde 112’ye 10 bin 456 kaza ihbarı geldi
Ünlü döner zincirinde skandal görüntüler: İçinden çıkanlar şoke etti...

Ünlü döner zincirinde skandal görüntüler: İçinden çıkanlar şoke etti...
Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Mahalleli iş bırakan belediye işçilerinin yanında: ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, işçilerin haklarını versinler’

Mahalleli iş bırakan belediye işçilerinin yanında: ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, işçilerin haklarını versinler’
İsrail Gazze’de TRT Arabi ekibine saldırdı

İsrail Gazze’de TRT Arabi ekibine saldırdı
CHP ve AKP heyetlerinin bayramlaşmasında 'İsrail'le ticaret' tartışması

CHP ve AKP heyetlerinin bayramlaşmasında 'İsrail'le ticaret' tartışması
Fahrettin Altun’dan İsrail’in TRT ekibine yapılan saldırısına tepki: Bu bir terördür…

Fahrettin Altun’dan İsrail’in TRT ekibine yapılan saldırısına tepki: Bu bir terördür…