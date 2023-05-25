Siyaset bilimci Öney, Cumhuriyet TV’ye anlattı: ‘AKP kendi hazırladığı zehri içmek zorunda kalacak’

Yayınlanma: 25.05.2023 - 16:09

Güncelleme: 25.05.2023 - 16:16

28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından ekonominin nasıl şekilleneceği merakla beklenirken, bu doğrultuda siyaset arasında yaşanacaklar da tartışma konusu oldu. Siyaset bilimci Sezin Öney, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi durumunda MHP’nin başka seçenekleri tercih edebileceğini söyledi

“AYNI İKTİDARLA DEVAM EDİLİRSE BİR GÜVEN BUNALIMI OLACAK”

Mevcut iktidar ile devam edilmesi durumda yaşanabilecekleri dile getiren Öney, “O zaman dünyadan Türkiye'ye bakınca hem siyasi hem ekonomik olarak bir güven bunalımı olacak. Çünkü muhalefetin kazandığı takdirde yapabileceği değişik ekonomik politikalar uygulayabileceği farklı formüller olabilir. Bu da ekonomide çok önemli olan gerçek güveni beraberinde getiriyor, Türkiye'deki tüketici güvenini endeksinden bahsetmiyorum, o iktidararın manipüle edebildiği bir şey. Türkiye çok daha zor bir değişim dönemine girer, muhalefette sancılı bir seçim dönemi başlar. Bu sancılı dönemde, beyin göçünün artması, Türkiye’de sosyo ekonomik dengelerin bozulması yaşanacak. Tam bir bataklık haline gelecek. Bu seçim, cumhurbaşkanlığı seçiminden ziyade, herkes için referandum seçimi olacak ” açıklamasında bulundu.

“AKP İKTİDARDA OLMADIĞI ZAMAN MANİPÜLASYONU KOLAY OLMAYACAK”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda, 21 yılda iktidarda olan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi üzerinde manipülasyonlar yapabilme ihtimaline karşı konuşan Öney, sözlerine şöyle devam etti:

“İktidarda olmadıkları zaman özellikle cumhurbaşkanlığı el değiştirirse bu tarz manipülasyonlar çok kolay olmayacaktır. Çünkü iktidar bağımlısı bir yapıdan bahsediyoruz. AK Parti kurulduktan kısa bir süre sonra iktidara geldi ve bir daha da iktidardan başka bir şey görmedi neredeyse. İstanbul seçimleri bu anlamda iktidar kaybı olarak yaşadıkları en ciddi yaraydı. İstanbul seçimlerinden sonra da bir sterilizasyon dönemi oldu ve İstanbul istikrarı devam etti. Bu açıdan Türkiye’nin yönetiminde de çok bir değişim olmayacaktır. Çünkü o dezenformasyon yayabilecek kaynaklar ve müthiş devlet gücü de el değiştirmiş oluyor. Bunu kendi imkanlarınızla yaptığınız AKP propagandası ile devlet imkanlarını, devlet gücünü arkanıza alarak yaptığınızda dağlar olacak. Bunu göreceğiz, sayılı günler sonra olmasa muhakkak göreceğiz. Elbette zor bir dönem olacak herkes bunun farkında zaten. ‘Muhalefet geldi ve kötü yönetti, ondan dolayı bu noktaya geldik’ denecek bir şey yok. O zaman zaten Türkiye, siyasi olarak büyük bir değişime girecek. Sosyolojik ve ekonomik dengeler, hepsi birden değişmeye başlayacak. İnsanların siyasete yönelimi, bakış açısı, bu fanatiklikler, kutuplaşmalar da erimeye başlayacak.”

“AKP KENDİ HAZIRLADIĞI ZEHRİ İÇMEK ZORUNDA KALACAK”

Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda meclis çoğunluğunun AKP’de olmasının siyasete etkisinin nasıl olacağını açıklayan Öney, “Meclis o kadar ehemmiyetsizleştirildi ki bu sefer AK Parti kendi hazırladığı zehri içmek zorunda kalacak ve çok güçlü bir cumhurbaşkanlığının yetkilerinin ne olduğunu kendisi deneyimleyecek. Bundan sonra, cumhurbaşkanlığında bir değişiklik olursa, bir erken seçim beklemek çok uzak bir ihtimal değil. Erken seçim, meclis aritmetiğinin değişmesi için yeni cumhurbaşkanı böyle bir değişikliğe gitmeyi tercih edecektir. Onlarda da ‘Türkiye’nin 2 yıla ihtiyacı olduğu’ anlayışı var. Altılı masanın yaklaşımına baktığımızda bir müzakare dönemi başlayacağı ve AK Parti ile müzakere etme imkanının doğacağı söylenebilir. Tabii burada MHP de var ve başka seçenekleri tercih edebileceği görülecek. Kartlar yeniden dağıtılacağı için meclisteki AK Parti çoğunluğu istikrarsızlık yaratmayacak” diyerek sözlerini noktaladı.