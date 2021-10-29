Siyasi partilerin 29 Ekim mesajları: Kim, nasıl gördü?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde, siyasi partiler sosyal medyadan mesaj yayınladı.
Bugün Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yıldönümü. Egemenliği tek adamdan alıp halka veren büyük devrimin yıldönümünde tüm yurtta etkinlikler düzenlenirken siyasi partiler de bayram mesajlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.
İşte siyasi partilerin kutlama mesajları:
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP):
"İlanının 98. sene-i devriyesinde cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Canları pahasına bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. #29Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"
İlanının 98. sene-i devriyesinde cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Canları pahasına bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. #29Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun ???? pic.twitter.com/GZHCAJY3HY— AK Parti (@Akparti) October 29, 2021
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP):
"Uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeden, bağımsız ve modern bir Cumhuriyet inşa etme iradesini gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Yaşasın cumhuriyet! #29Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
Uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeden, bağımsız ve modern bir Cumhuriyet inşa etme iradesini gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Yaşasın cumhuriyet! #29Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/mE9xfv9WZH— CHP ???? (@herkesicinCHP) October 29, 2021
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
"Büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum."
Büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum.— MHP (@MHP_Bilgi) October 28, 2021
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.
MHP Genel Başkanı
Devlet BAHÇELİ pic.twitter.com/eagTdwoRPr
İYİ Parti:
"Biz seni hayatımızın her bir köşesinde yaşar, ruhumuzla tanırız… Çok Yaşa Cumhuriyet! Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde; Genel Başkanımız sayın Meral Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti. 19. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan o büyük vizyonun bayraktarları olmaya devam edeceğiz. #29Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun!"
Biz seni hayatımızın her bir köşesinde yaşar, ruhumuzla tanırız…— İYİ Parti (@iyiparti) October 29, 2021
Çok Yaşa Cumhuriyet! pic.twitter.com/f5DG3Leo9s
Halkların Demokratik Partisi (HDP):
"98 yılı geride bırakan Cumhuriyet gerçekliği, bir kez daha toplumsal barışını tesis etmiş ve çoğulcu toplum yapısına uygun demokratik cumhuriyet hedefinin güncelliğine işaret etmektedir. Demokratik Cumhuriyeti gerçekleştirmek hepimizin görevidir. Demokratik Anayasa, özgür yurttaş ve evrensel hukuk temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme mücadelesi sözünü, tüm Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz."
Demokratik Anayasa, özgür yurttaş ve evrensel hukuk temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme mücadelesi sözünü, tüm Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz.— HDP (@HDPgenelmerkezi) October 29, 2021
Türkiye İşçi Partisi (TİP):
"Gün, gerçek bir cumhuriyette inat etme günüdür. Cumhuriyeti bugün içine düştüğü esaretten kurtaracak ve onu emekçilerin ellerinde yeniden var edeceğiz. Özgürce, barış içinde yaşayacağımız ülkeyi, emeğin cumhuriyetini, Sosyalist Türkiye’yi mutlaka kuracağız."
Gün, gerçek bir cumhuriyette inat etme günüdür.— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) October 29, 2021
Cumhuriyeti bugün içine düştüğü esaretten kurtaracak ve onu emekçilerin ellerinde yeniden var edeceğiz.
Özgürce, barış içinde yaşayacağımız ülkeyi, emeğin cumhuriyetini, Sosyalist Türkiye’yi mutlaka kuracağız.#29Ekim pic.twitter.com/9Po4c8CEKb
Gelecek Partisi:
“Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."
“Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.”— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) October 28, 2021
Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/5qiv92pCmD
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi:
"Sen, ben, onlar değiliz, Cumhuriyetin vatandaşlarıyız hepimiz. 98 yıldır, el ele yaşattık Cumhuriyeti. Ayrışmadan, ayrıştırmadan, düşmanlaştırmadan hepimizin bayramı 29 Ekim. Biz, hepimizin demokratik Cumhuriyetini yaşatacak ve ilerleteceğiz. Kutlu olsun! #29Ekim"
Sen, ben, onlar değiliz, Cumhuriyetin vatandaşlarıyız hepimiz.— DEVA Partisi (@devapartisi) October 28, 2021
98 yıldır, el ele yaşattık Cumhuriyeti.
Ayrışmadan, ayrıştırmadan, düşmanlaştırmadan hepimizin bayramı 29 Ekim.
Biz, hepimizin demokratik Cumhuriyetini yaşatacak ve ilerleteceğiz.
Kutlu olsun!#29Ekim pic.twitter.com/0ba5iCJx0S
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