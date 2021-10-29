Cumhuriyet 98 yaşında: Vatan Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü, İstanbul Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilen resmi törenle kutlandı. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Yerlikaya başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim ve yurttaş katıldı. Törende, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk ekip olan Türk Yıldızları'nın şovu da yer aldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. Yıl dönümü nedeniyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Fatih'teki Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni’ne, eşleri; Hatice Nur Yerlikaya, Asuman Yeni ve Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı.
Çok sayıda yurttaş da ellerinde Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi’ne koştu. Kutlamalar kapsamında; Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu, üstü açık araç üzerinde yurttaşları selamladı.
Tören; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından, İstanbul Valisi Yerlikaya konuşmasını gerçekleştirdi.
TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPTI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan şiir yarışmasında birinci olan Rabia Bostancıoğlu’nun ödüllü şiirini okumasıyla devam eden törende, lise öğrencileri Hazal Aslan ve Ömür Baha Dokuzlar da Ömer Bedrettin Uşaklı'nın “Akdeniz’e Doğru” şiirini okudu.
Öğretmenlerden oluşan koro dinletisinin ardından Üsküdar Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu öğrencileri halk oyunları ekibi, folklor gösterisi sundu. Askeri bando takımının tören alanında yerini almasıyla geçit töreni başladı.
Törende, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk ekip olan ‘Türk Yıldızları’nın şovu da yer aldı.
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