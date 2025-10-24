Siyasi partilerden 'casusluk' soruşturmasına tepki!

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

TELE1'e sabah saatlerinde operasyon düzenlenirken, TEM ekipleri kanalda arama yaptı. Soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

SOL PARTİ: 'BAŞARAMAYACAKLAR, BİRLİKTE DİRENİP, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ'

SOL Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyona şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Merdan Yanardağ ve Tele1 emekçileriyle omuz omuzayız. Operasyon ve baskılarla, yalan ve hileyle onurlu gazetecileri, muhalefeti ve toplumu sindirerek gerici rejimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar, birlikte direnip, birlikte kazanacağız."

TKP: 'AKP HÜKÜMETİNİN TÜRKİYE’DE ADALETİ SAĞLAMA EHLİYETİ YOKTUR'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) de, "Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır" çağrısının yapıldığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugüne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ’ın da adının yer aldığı “casusluk” iddiası ile başlatılan yeni bir operasyon haberi ile uyandık. Bu operasyon kapsamında Merdan Yanardağ gözaltına alınmış, Tele1 televizyon kanalında ve Merdan Yanardağ’ın evinde güvenlik kuvvetleri tarafından arama işlemi başlatılmış durumda.

Yargının AKP hükümetinin siyasi hamlelerinin bir aparatı haline getirildiği, çete kurma, yolsuzluk, casusluk gibi suç tanım ve tariflerinin tamamen bu siyasi hamlelerin gerekçesi olarak gündeme getirildiği ve kullanıma sokulduğu kuralsız, meşruiyet ve adil olma vasfından uzak bir süreç yaşıyoruz.

AKP hükümetinin Türkiye’de adaleti sağlama ehliyeti yoktur. Doğrudan AKP yönlendirmesi ile yürütülen bu operasyonlar ise toplum vicdanında hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır."

EMEP BAŞKANI ASLAN: 'YANARDAĞ DERHAL SERBEST BIRAKILMALI'

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ise, operasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi de ‘casusluk’ senaryosu mu? Merdan Yanardağ’ı serbest bırakın, Tele1’in yanındayız!

Türkiye, bir güne daha baskın ve gözaltı haberiyle uyandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı ve aynı soruşturma kapsamında TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bu sabah gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bir ‘casusluk filmi’ senaryosu havası öne çıkarken, 'Şüpheli Merdan YANARDAĞ ise üzerine atılı Casusluk suçundan bugün yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelinin ikamet ve işyerinde arama işlemi yapılmıştır' gibi ifadelerle, itibarsızlaştırma suikastı yöntemine girişilmiştir.

Saray rejiminin amaçlarıyla uyumlu bu siyasal operasyonun, aynı zamanda muhalefete korku salmayı amaçladığı açıktır. İktidar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla beraber tırmanarak yaygınlaşan protestolara yer veren televizyon kanallarıyla, onların yöneticilerini hedef alarak muhalefeti susturmak istemektedir.

Halkın oylarıyla seçilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylarını üst üste yenilgiye uğratan Ekrem İmamoğlu, partisi tarafından cumhurbaşkanı adayı ilan edilince önce gözaltına alınarak tutuklandı ve şimdi de ‘casusluk operasyonu’ gibi yöntemlerle yeniden hedefe konuldu.

Muhalefetin sesine yer veren çok az sayıdaki televizyon kanalından biri olan Tele 1 ve kanalın eleştirel duruşundan ödün vermeyen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da, bu operasyona dahil edilerek belli ki bir taşla birkaç kuş vurulmak istenmiştir. Daha önce de Saray iktidarı tarafından hedef alınan Yanardağ, tutuklanmış ve hapis yatmıştır.

Gazetecilik yaşamı boyunca demokrasi ve barış yanlısı tutumu açık olan Merdan Yanardağ’ın 'casusluk' gibi suçlamalarla hedef alınması ve yıpratılmak istenmesi kabul edilemez.

Halka karşı sorumlu aydın duruşuyla da iktidarı rahatsız eden Merdan Yanardağ’ın ve zor koşullarda varlığını devam ettirmeye çalışırken, halkın haber alma hakkını öncelemekten taviz vermeyen Tele 1’in yanındayız. Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalı ve Tele 1 üzerinde baskılar son bulmalıdır."