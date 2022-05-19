Siyasilerden 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs 2022 Perşembe, 12:48

Siyasi isimler 19 Mayıs'a ilişkin mesaj yayımladılar. Siyasi parti genel başkanları ve belediye başkanları dahil olduğu birçok siyasi isim, 19 Mayıs'ı kutladı. İşte o mesajlar;

"İLK HEDEFİMİZ, GÜZEL CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRMAK OLACAK"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

“19 Mayıs 1919… Cumhuriyet düşüyle yola çıkılan o kutlu yürüyüşün, 103. yıl dönümündeyiz. Ardından idam fermanları yazılan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümü göze alarak çıktığı bu yolculukta halkın vicdanına, ferasetine ve yüksek vatan sevgisine güvenmiştir. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı başlattığı bu onurlu savaşta, milletimiz de O’nu bağrına basmış, vatanını canıyla, kanıyla, gözyaşıyla işgalden kurtarmıştır.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmenin yanında, Cumhuriyetimizi de onlara emanet etmiştir. Bağımsızlığımızı kazanmamızın ardından, Türkiye bir kez daha, gençlerinden çok şey beklemektedir. Saray rejiminin her alanda neden olduğu yıkım, ülkemizin üzerine karabulutların çökmesine neden olmuştur. O karabulutları gençlerin dağıtacağından hiçbir endişem yoktur.

Umudumuzu ve Gazi’nin gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, azimle ve kararlılıkla yürüyeceğiz. İlk hedefimiz, güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olacaktır. O güne kadar yorulmak yok! Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Bağımsızlık, Cumhuriyet ve Demokrasi mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terörle mücadelede şehit düşen evlatlarımızı rahmetle anıyorum.”

"TÜRKİYE'NİN KALKINMASINI ENHELLEMEK İSTEYENLERLE MÜCADELE EDİYORUZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"19 Mayıs 1919'da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için topyekun bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir. Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutarken, bu yolda en önemli imkanımız olarak gördüğümüz gençlerimizi her alanda destekliyor, onlara fırsatlar sunuyoruz. Ülkemiz geliştikçe elbette gençlerimiz için daha çok imkan ve fırsat da beraberinde gelecektir. Milli şuur ve karakter sahibi gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışıyor, Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz. Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında Türk gençlerinin ortaya koyduğu vizyon ve gayret ülkemizin geleceği adına umudumuzu tazelememize vesile oluyor. Türkiye'de eğitimden spora, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda gençlerimizi ön safta görmekle iftihar ediyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonunu hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

"KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET!"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Hatırla, uçurumun kenarındaki yıkık ülkeni. Türlü düşmanları, kanlı boğuşmaları, o karanlık günlerini hatırla. Galata simsarları sefa sürerken yokluğa hapsolan Anadolu'yu, kara gün akçene el koyan Duyun-ı Umumiye'yi hatırla. Jurnalciliğe, zulme ve istibdada mahkum edilen hürriyetini, bir kişinin insafına terk edilen meclisini hatırla.

'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!' diye haykıranları hatırla...

Ey Türk istikbalinin evladı! Daha 25 yaşında, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü hatırla! Samsun’da atılan o ilk adımı, 1919 Ruhunu hatırla! Hatırla ki; onlardan güç alasın. Emanetine sahip çıkasın. Umudun ateşi olasın. Mankurtlaşmış ruhlar etrafını kuşatsa da; damarlarındaki asil kanı asla unutma. Sen; Cumhuriyetin esas sahibi ve bekçisi! Kim olduğunu hatırla! Gücünü hatırla! Hatırla, hatırla, hatırla!"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:

"Umudumuz, yarınlarımız, gençler, evlatlarım;

19 Mayıs, “Ya İstiklal Ya Ölüm” diyenlerin modern Türkiye Cumhuriyeti için Samsun’a geldikleri gündür. Bize her yer Samsun, her gün 19 Mayıs’tır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun."

Umudumuz, yarınlarımız, gençler, evlatlarım;



19 Mayıs, “Ya İstiklal Ya Ölüm” diyenlerin modern Türkiye Cumhuriyeti için Samsun’a geldikleri gündür. Bize her yer Samsun, her gün 19 Mayıs’tır.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun. pic.twitter.com/wvfI6hqgPC — Muharrem İNCE (@vekilince) May 19, 2022

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak yaktıkları bağımsızlık ateşi bu topraklarda hiçbir zaman sönmedi ve sönmeyecek."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak yaktıkları bağımsızlık ateşi bu topraklarda hiçbir zaman sönmedi ve sönmeyecek. pic.twitter.com/KNtKioL4dB — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 19, 2022

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"Tüm gençlerin #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum.

Gençlerin her türlü imkana rahatça ulaşabildiği bir Türkiye’nin önünde duracak hiçbir güç tanımıyorum.

Bunun için öncelikle özgürlüğe demir atacağız."

Tüm gençlerin #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum.



Gençlerin her türlü imkana rahatça ulaşabildiği bir Türkiye’nin önünde duracak hiçbir güç tanımıyorum.



Bunun için öncelikle özgürlüğe demir atacağız. — Ali Babacan (@alibabacan) May 19, 2022

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

"Aziz milletimizin ve de değerli gençlerimizin #19Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve bu ülke için can vermiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Aziz milletimizin ve de değerli gençlerimizin #19Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum.



Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve bu ülke için can vermiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/V0DYOitZ3a — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 19, 2022

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"Millî Mücadele’nin ilk kıvılcımı, bağımsız Türkiye’nin anahtarı olan o yolculuğu 103. yılında gururla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!"

Millî Mücadele’nin ilk kıvılcımı, bağımsız Türkiye’nin anahtarı olan o yolculuğu 103. yılında gururla anıyoruz.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun! pic.twitter.com/PaxvAiIN7t — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 18, 2022

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

"Atatürk'ün izinde, gösterdiği hedefe, Cumhuriyet gençleriyle. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Atatürk'ün izinde, gösterdiği hedefe, Cumhuriyet gençleriyle.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.???? pic.twitter.com/fxASeijxA5 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 18, 2022

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer:

"Gençler, Unutmayın ki sizler zifiri karanlıkları bağımsızlık ateşiyle aydınlatmış Ata’mızın evlatlarısınız. Umut sizde, umut sizsiniz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."