Gençlerden '19 Mayıs-1919 Fidan' projesi: Kendi harçlıkları ile finanse ettiler
İstanbul’dan yola çıkan 700’ü aşkın genç, 1919 adet fidanı Ankara’da toprakla buluşturdu. Gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kendilerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’i ziyaret etti.
İstanbul Gençlik Platformu, yürüttüğü çalışmalarla ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor. Platform, 19 Mayıs için önemli bir projeye imza attı. Yüzlerce genç başlattıkları kampanya ile '19 Mayıs - 1919 Fidan' diyerek İstanbul’dan yola çıktı.
Gençler önce Anıtkabir’i ziyaret etti, ardından da 1919 adet fidanı toprakla buluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Şişli Belediyesi de proje kapsamında gençlerle hayal ortaklığı kurdu.
Projeyle ilgili konuşan İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Doğa Can Coşar “Bizim için bu projenin anlamı çok büyük. 19 Mayıs’ta sadece Atamızın huzuruna çıkmak değil aynı zamanda bir iz bırakmak istedik. Bugün diktiğimiz fidanlar gibi biz gençlerin de Cumhuriyet'in fidanları olarak kök salıp ülkemize ve Atamızın emanetine sahip çıkacağımızı bir kez daha yinelemek istedik” dedi.
162 FARKLI OKULDAN 700'Ü AŞKIN GÖNÜLLÜ
Projede 132 farklı lise ve 30 farklı üniversiteden 700’ü aşkın genç, gönüllü olarak yer aldı.
Gençlik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte ANFA Fuar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Doğan da organizasyon günü gençlerle birlikte oldu. Doğan, “Gençlerden Ankara’da böyle bir proje yaratmak istediklerine dair talep gelince çok sevindik. Bizlerin desteği, onların alın teri ile tek bir günde Ankara’da 1919 adet fidanı toprakla buluşturduk. Onların heyecanı ve enerjisi bize de güç verdi” dedi.
Projeye katılan gönüllülerden Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Elvan Aksan da “Zaman zaman yurtdışına gitmeyi düşünen bir genç olarak bugün hep birlikte umudu yeşertmek beni çok mutlu ve motive etti” dedi. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilara Beyza Çınar da “Kurduğumuz hayali hayata geçirmenin verdiği mutluluğu ve gençler olarak ülkemiz için elimizden geleni yapmanın verdiği gururu yaşıyoruz” diye konuştu.
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