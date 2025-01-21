Siyasilerden Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepkiler... Özgür Özel: Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir

Yayınlanma: 21.01.2025 - 21:33

Güncelleme: 21.01.2025 - 21:33

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Söz konusu karara siyasilerden tepkiler yükseldi.

ÖZGÜR ÖZEL: GENEL BAŞKAN TUTUKLAMAK DARBECİLERİN İŞİDİR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin kararla adalet bir seyyar giyotin marifetiyle bir kez daha katledilmiştir.

Bir siyasi parti genel başkanını 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak, demokrasinin de yargı bağımsızlığının da katlidir.

Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir.

Mevkidaşını hapiste tutmak korkakların işidir.

Rakibini tutuklatmak acizlerin işidir.

Bu hukuksuz rejimle cesaretle mücadele edecek, ilk sandıkta bu düzeni değiştireceğiz."

İMAMOĞLU: ALTINDA İMZASI OLAN AKIL ELBET YENİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu tepkiyi gösterdi:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Herkes bunun yargıya siyasetin müdahalesi olduğunu biliyor. Bu uygulamaların altında imzası olan akıl elbet millet iradesine yenilecek ve o koltuklardan gidecek.

Milletimize sözümüzdür."

KILIÇDAROĞLU: KABUL EDİLEMEZ

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Hukuk tanımaz, zalim bir yönetim altında yaşıyorsanız; sağcı veya solcu, dindar ya da seküler olmanızın hiçbir farkı yoktur ve düşüncelerinizin bir önemi kalmaz. Onlar için önemli olan tek şey, kendilerinden olup olmadığınızdır. Eğer onlar gibi düşünüyorsanız, zengin ve özgür olabilirsiniz. Ancak onların fikirlerine karşı çıkıyor ve bunu dile getiriyorsanız, ya fakir kalır ya da tutuklanırsınız. Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanması kabul edilemez. Tekrar ifade ediyorum, toplumsal ittifakın tesisi elzemdir" diye yazdı.