Siyasilere 'Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılsın' çağrısı: 'Görev tanımımız belirsiz'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:16

Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) Platformu, "1965 yılından bugüne kangren olmuş sorunları acilen çözülmeli" diyerek, kamuda canla başla görev yapan 'Yardımcı Hizmetler Sınıfı'ndaki personele hak ettiği değerin verilmesini istedi.

"Kamuda, en düşük özel ve ek özel hizmet tazminatı, en düşük iş güçlüğü zammı, en düşük temininde güçlük zammı, en düşük ek gösterge ve en düşük tazminat yansıtma oranı hep Yardımcı Hizmetler Sınıfına reva görülüyor" diyen YHS Platformu, Yardımcı Hizmeler Sınıfı'nın da kaldırılmasını istedi.

"ALIN TERİ VE EMEK YOK SAYILMAMALI"

YHS Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36’ncı maddesinde yer alan 'Yardımcı Hizmetler Sınıfı' kaldırılmalıdır" denildi.

Açıklamada, talepler şu şekilde sıralandı:

"Türkiye’de yükselen eğitim seviyesi çerçevesinde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilen bir çok personel, bir yandan mesleki ve teknik eğitimini tamamlarken bir yandan da yüksek lisans ve doktora gibi üst öğrenimlerden de mezun olarak mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmışlardır.

Hal böyle olmasına rağmen, Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilen ve mesleği ve sanatı açısından nitelikli olan personel; kamuda sadece sınıf isminden hareketle temizlik, taşıma gibi her işi yapabilen vasıfsız personel olarak değerlendirilmekte, görevde yükselme imkânı yeteri kadar sağlanmamakta, bu kapsamda en düşük mali ve sosyal haklar ile çalışma koşullarına reva görülmektedir.

Bunun yanında, taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmiş, ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucu Yardımcı Hizmetler Sınıfına olan ihtiyaçta azalmıştır."

Artık Yardımcı Hizmetler Sınıfı sorununa el atmanın vakti gelmiş ve geçmiştir.

Kamuda 'mesleğe saygı' şarttır.

'Alın teri ve emek' yok sayılmamalıdır.

Kamuda, canla başla görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personele hak ettiği değer verilmeli, 1965 yılından bu güne kangren olmuş sorunları acilen çözülmelidir.

Bu kapsamda;