Sızan gazdan etkilenen 1'i çocuk 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde seradaki su deposunun temizliği sırasında sızan gazdan etkilenen 1'i çocuk 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında seradaki su deposunda temizlik çalışması yapılırken 1'i çocuk 15 kişi sıkışan gazın sızması sonucu rahatsızlandı.
Diğer sera çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Gazdan etkilenen 15 kişi ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik'teki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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