Sakarya'da iş cinayeti: Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

Sakarya'da trafo arızasını gidermek için elektrik direğine çıkan işçi 4 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:43
Sakarya'da iş cinayeti: Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Taraklı ilçesi Kemaller Mahallesi'nde tavuk çiftliğindeki trafo arızasını onarmak için elektrik direğine çıkan işçi Abdurrahman Ceylan (52) yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ceylan, ambulansla Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan işçinin cenazesi, savcılık incelemesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

 


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