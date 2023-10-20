Şizofreni hastası bıçaklanmış halde ölü bulundu

Aydın’ın Didim ilçesine şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir kişi, karnından bıçaklanmış halde bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:07
Şizofreni hastası bıçaklanmış halde ölü bulundu
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Didim'de Çamlık Mahallesi 521 sokak üzerindeki bir apartmanda gece saatlerinde edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce yurtdışından gelen ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Ufuk Ünal’ın yaşadığı dairenin kapısının uzun süredir açık olduğunu fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler şahsı evin içerisinde karnından bıçaklanmış halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ünal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gerekli olay yeri incelemelerin ardından Ünal’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. 


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