Ünlü şarkıcı taksi bulamadı, minibüse binip konser verdi

Alaçatı'da taksi bulamayınca minibüse binen şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, yolcularla birlikte şarkı söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 13:42
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Tatil için Çeşme Alaçatı’ya giden Mahsun Kırmızıgül, taksi bulamayınca minibüse bindi, yolcularla birlikte şarkı söyledi.

Söz konusu anları Instagram hesabından paylaşan Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı: 

“Çeşme’de Cumartesi çıkacağım Günay programı öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemekte alkol almış olan arkadaşımın aracını kullanarak onu evine bıraktık ama gecenin o saatinde hotele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik. Minibüse binince kısa bir şoktan sonra, çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince, onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık. Ha bu arada şoföre muavinlikte yaptım.”


Mahsun Kırmızıgül Minibüs şarkı konser

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