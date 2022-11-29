Skandal görüntüler: Türk Lirası'nı yırtıp paylaşan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Bir sosyal medya platformunda Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunduğu belirtilen yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olayı, Erasmus Programı kapsamında 27 Kasım 2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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