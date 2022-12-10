Skandal raporu CHP açıkladı! 2021'de 7 bin 199 çocuk doğum yaptı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 21:27

6 yaşındaki kız çocuğunun dini nikahla "evlendirildiği" haberleri gündeme yine çocuk evliliklerini getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 2021 yılında 13 bin 139 kız çocuğunun evlendiğini ve 7 bin 190 çocuğun doğum yaptığını belirterek, “117’si 15 yaş altındaki çocuklar. Vicdanınız kaldırır mı bilmem ama 4 çocuk ikinci çocuğuna 15 yaşından önce sahip oldu. Kim görevini yapmadı da bu çocuklar ikinci çocuğunu yapabildi?” diye sordu.

Resmi verilere göre 2020 yılında 15 yaşında küçük 117 çocuk doğum yaptı. 18 yaşından küçük toplam çocuk anne sayısı ise 8 bin 271 olarak gerçekleşti. Bu sayı 2019’da 152; 2018’de 187 ve 2017 yılında 273 idi. 15 yaşından küçük çocuk anne sayısı 2001 yılında ise 2 bin 730'du.