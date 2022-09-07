SKT ile TETT farkı nedir? SKT ile TETT ne anlama gelir?
Her gıdanın kendine has bir tüketim süresi vardır. Bu süreler zorunlu olarak gıdanının paketi üzerinde yer alır. Yurttaşların alışveriş yaparken dikkat ettiği unsurların başında gıdanın paketindeki son kullanma tarihini kontrol etmek gelir. Paketlerin üzerinde bazen STK bazen ise TETT yazar. Peki bu iki kavramın farkı nedir? SKT ve TETT ne anlama gelir?
Gıdaların üzerindeki etiket bilgilerinden gıda ile ilgili birçok şey öğrenebilmenin mümkün. “Bu bilgilerden biri gıdanın ‘son tüketim tarihi’ diğeri ise ‘tavsiye edilen tüketim tarihi’. Bu iki tarih birbirinden farklıdır. Fakat, aralarındaki farkı ne yazık ki çoğu insan bilmemekte ve bunun sonucunda binlerce ton gıda çöpe gitmektedir.
SKT NE DEMEK?
SKT son kullanma tarihi anlamına gelir. Son tüketim tarihi (STK) de aynı anlamı taşımaktadır.
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ndeki tanımına göre STT(SKT), "mikrobiyal açıdan kolay bozulabilen ve kısa bir süre sonra insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel gıdaların tüketilebileceği son tarihi gösterir” şeklinde ifade ediliyor. STT etiketleme şekli genel olarak riskli gıdalarda bulunur. Bu gıdalardan bazıları süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ve yumurta gibi gıdalardır. STT dolan gıdalar insan sağlığını tehlikeye attığından dolayı tüketilmemelidir.
TETT NE DEMEK?
TETT tavsiye edilen tüketim tarihi anlamına gelir.
TETT, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne göre, uygun şekilde muhafaza edilmesi durumunda gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarihtir. Etikette belirtilen TETT gününe kadar gıda, kalitesini en iyi şekilde muhafaza edebilmektedir. Fakat bu tarihten sonra gıdanın kalitesi ve besin değeri azalmaya başlayabilir. Özellikle bakliyat, çay, şeker gibi raf ömrü daha uzun olan gıdaların etiketinde TETT yer almaktadır.
SKT İLE TETT FARKI NEDİR?
Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği Başkanı gıda mühendisi Ebru Akdağ, ambalajlı gıdaların üzerinde yazan son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki fark doğru bilinmediği için gıda israfı artırdığına işaret etti. Akdağ,
“Çoğu tüketici bunu bilmiyor. O yüzden de gıda israfına neden oluyoruz. Son tüketim tarihi gelen bir ürün o saatten sonra bir kere tüketilmeyecek net. Hayvansal ürünlerde bu vardır, çünkü o saatten sonra sağlık riski oluşturur. Ama tavsiye edilen tüketim tarihi başka bir şey. O o gıdanın duyusal özelliklerinin, tadının en güzel olduğu dönemdir. Ama o geçtikten sonra siz doğru şekilde muhafaza ettiyseniz alır bakarsınız, genellikle kuru ürünlerde vardır bu mesela. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçtikten sonra da üründe bir sorun gözlemlemiyorsanız kullanabilirsiniz. O çöp değildir. Bunu unutmamak gerekir” dedi.
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