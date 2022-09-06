Tarkan'ın İzmir konseri ne zaman? Tarkan'ın İzmir konseri ücretli mi?
İzmirliler, İzmir’in Kurtuluşu’nun 100.yılını Tarkan ile kutlayacak. Megastar Tarkan, sevilen şarkılarıyla İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, Tarkan'ın İzmir konseri ne zaman? Tarkan'ın İzmir konseri ücretli mi?
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de pek çok etkinlik planlanıyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenecek artırılmış gerçeklik destekli interaktif teatral şov, toplam 8 bölümden oluşacak ve yaklaşık 40 dakika sürecek. 180 dansçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 orta kule, 6 yan kule ile izleyenlere 360 derecelik şov deneyimi yaşatılacak. 1300 metrekarelik LED ekranın kullanılacağı gösteriyi aynı anda yüz binlerce kişi izleyebilecek. Gecenin finalinde ise Tarkan konser verecek.
TARKAN KONSERİ NE ZAMAN?
Tarkan'ın İzmir konseri 9 Eylül 2022'de Kordon Boyu'nda gerçekleşecek.
TARKAN'IN İZMİR KONSERİ SAAT KAÇTA?
Tarkan'ın İzmir konseri saat 22:00'de başlayacak.
TARKAN KONSERİ ÜCRETLİ Mİ?
Tarkan'ın İzmir konseri ücretsiz olacak.
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