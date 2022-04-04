SMA hastası Nazlıcan tedavi olmak için bekliyor

Iğdırlı Asya ve Yaşar Sağmış çiftinin 4,5 yaşındaki kızları Nazlıcan, SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Anne Asya Sağmış, "Bir anne olarak, çocuğumun rahat nefes almasını istiyorum" dedi.

ANKA
04 Nisan 2022 Pazartesi, 09:26
SMA hastası Nazlıcan tedavi olmak için bekliyor
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Iğdır'da çocuklarına SMA teşhisi konulan Asya ve Yaşar Sağmış çifti, 4,5 yaşındaki kızları için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. Kampanyada, Nazlıcan’ın tedavisi için istenen paranın şimdilik yüzde 3,5'i tamamlandı.

"NAZLICAN RAHAT NEFES ALSIN İSTİYORUM"

Anne Asya Sağmış, "Bir anne olarak, çocuğumun rahat nefes almasını istiyorum. Kızım yürümeli, okula gitmeli. Gün geçtikçe eriyor. Kızıma destek olun, yardımcı olun, iyileşsin. Yetkililer yardım etsin, hayırseverler yardım etsin. Çocuğum uyurken ben nefesini sayıyorum, acaba nabzı kaç oldu, acaba oksijen alıyor mu diye. Ben, Nazlıcan’ın rahat nefes alsın istiyorum” dedi. 

"HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Baba Yaşar Sağmış ise "Kızım SMA hastası, iyileşmesini istiyorum. Dubai'de tedavi olabilir. Görüştük. Şimdilik istenen paranın yüze 3,5’ini tamamladık, diğer kısım duruyor. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.



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